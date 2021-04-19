İngiltere, dijital para birimi oluşturmayı değerlendiriyor
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İngiltere, dijital para birimi oluşturmayı değerlendiriyor

İngiltere, dijital para birimi oluşturmayı değerlendiriyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İngiltere Hazinesi'nin, bir merkez bankası dijital para birimi oluşturma olasılığını değerlendirdikleri bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İngiltere Hazinesi'nin, bir merkez bankası dijital para birimi oluşturma olasılığını değerlendirdikleri bildirildi.

BoE'den yapılan açıklamada, İngiltere Hazinesi ve BoE'nin, merkez bankası tarafından hanehalkı ve işletmelerce kullanılmak üzere dijital para (dijital pound) olasılığını koordine etmek için bir görev gücü oluşturduğu belirtildi.

İngiltere'de dijital paranın ihracına karar verilmediğine işaret edilen açıklamada, dijital pounda karar vermeden önce paydaşlarla riskler ve faydalar hakkında görüşmeler yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, ülkede olası dijital paranın, nakit para ve banka mevduatlarının yerine geçmeyeceği, ayrı bir varlık olacağı kaydedildi.

Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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