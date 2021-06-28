İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Eddystone' isimli İngildere devletine ait gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Eddystone' isimli İngildere devletine ait gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemide askeri araçların olduğu görüldü. 

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30 sıralarında giriş yapan, İngiltere devletine ait 'Eddystone' adlı gemi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen gemi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı. Gemide askeri araçların olduğu görüldü. 


İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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