İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu, BAE kıyılarında yaşanan bir "olay"la ilgili uyarı yayımladı
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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu, BAE kıyılarında yaşanan bir "olay"la ilgili uyarı yayımladı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu, BAE kıyılarında yaşanan bir 'olay'la ilgili uyarı yayımladı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında korsanlıkla ilgili olmayan bir "olay" konusunda uyarı yayımladı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında korsanlıkla ilgili olmayan bir "olay" konusunda uyarı yayımladı.

UKMTO'dan yapılan uyarıda, BAE'nin Fujairah bölgesindeki gemilerin bu bölgeden geçerken çok dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Detaylı bilginin yer almadığı uyarıda konu, BAE kıyılarında korsanlıkla ilgili olmayan bir "olay" olarak nitelendirildi.

Öte yandan, Refinitiv gemi izleme verileri, Fujairah kıyılarında Singapur bayraklı "Golden Brilliant" kimyasal tankerinin durumunun komuta altında olmadığını bildirdi.

Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait bir gemi geçen hafta saldırıya uğramıştı

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve bir İngiliz ile bir Romanya vatandaşı mürettebat hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları hayatın kaybeden İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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