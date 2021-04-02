İngiltere'den yeni Covid önlemi: Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş 'kırmızı liste'ye eklendi
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İngiltere'den yeni Covid önlemi: Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş 'kırmızı liste'ye eklendi

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere'den yeni Covid önlemi: Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş 'kırmızı liste'ye eklendi

İngiltere; Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş'i gelecek haftadan itibaren seyahat yasağı koyduğu ülkeler arasına ekledi.

İngiltere; Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş'i gelecek haftadan itibaren seyahat yasağı koyduğu ülkeler arasına ekledi. 9 Nisan'da saat 04: 00'ten itibaren, seyahatine bu ülkelerden başlayanlar ya da son 10 günde bu dört ülkede bulunmuş olanların İngiltere'ye girişleri yasaklanacak.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile İngiltere'de oturum hakkı bulunanlar ise bu karardan muaf tutulacak.

Ancak muaf tutulanlar da hükümetin onayladığı bir otelde 10 gün boyunca karantinada kalacak ve masraflarını üstlenecek.

Bu kişiler otelde kaldıkları süre boyunca iki kez koronavirüs testi olacaklar ancak testlerin negatif çıkması karantina süresini kısaltmayacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, "Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS için hayati önemde olan" Filipinli hemşirelerin muafiyetiyle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Bakanlık uluslararası seyahat yasaklarının, Güney Afrika'daki gibi koronavirüs varyantlarının ülkede görülmesi riskini azaltmak için, Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nin tavsiyeleri doğrultusunda konulduğunu söyledi.

'Kırmızı Liste'

9 Nisan'dan itibaren, İngiltere'nin "kırmızı listesinde" şu ülkeler olacak:





İngiltere'den yeni Covid önlemi: Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş 'kırmızı liste'ye eklendi
BBC
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