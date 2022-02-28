İngiltere'den vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmeme tavsiyesi

İngiltere, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'ya yapılacak tüm uçuşlara yönelik seyahat uyarısında bulunularak, "İngiltere'ye dönmek için mevcut uçuş seçenekleri sınırlı ve Rus ekonomisi giderek daha değişken hale gelmektedir." ifadesi kullanıldı.