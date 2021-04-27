İngiltere'den vaka rekoru kıran Hindistan'a tıbbi yardım

İngiltere, Covid-19 günlük vaka sayısında 300 bini aşarak dünya rekoru kıran ve oksijen ekipmanlarının yetersiz olduğu Hindistan'a tıbbi yardım gönderdi.

İngiltere, Covid-19 günlük vaka sayısında 300 bini aşarak dünya rekoru kıran ve oksijen ekipmanlarının yetersiz olduğu Hindistan'a tıbbi yardım gönderdi.

Hindistan'da korona virüs salgınında vaka sayısındaki hızlı artış devam ederken, hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak bulunamıyor. Hastanelerin kapasitelerinin dolması nedeniyle araçların içinde hastalara oksijen verilen ülkeye salgın için İngiltere'den ilk tıbbi yardım sevkiyatı geldi. Ventilatör ve oksijen konsantratörlerinin de yer aldığı toplam 200 cihazlık yardım bugün Yeni Delhi'ye ulaştı.

ABD, Fransa ve Almanya zor durumdaki ülkeye yardım gönderdi. Fransa, oksijen üretim ünitelerinin yanı sıra oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderirken, Tayland ve Singapur da boş oksijen tüpü sevkiyatı yaptı.

Mumbai'de bir hastanede çalışan Doktor Zarir Udwadia yaptığı açıklamada, gönderilen yardım miktarının okyanusta bir damla etkisi oluşturduğunu belirterek hastane koridorlarının ventilatörlerle nefes almaya çalışan hastalarla dolu olduğunu söyledi. Udwadia, salgının ilk dalgasında aşı olmaktan endişe duyanların şuanda tıp merkezleri önünde çaresizce uzun sıralar oluşturduğunu kaydetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, yardımın uluslararası bir işbirliği olduğunu ifade ederek ancak bunun yardım seline ihtiyaç duyan 1,3 milyar nüfusa sahip bir ülke için yalnızca bir damla olduğunu söyledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 323 bin 144 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 197 bin 894'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı