İngiltere'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme desteği devam ediyor - Haberler

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İngiltere'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme desteği devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İngiltere'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme desteği devam ediyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 500 binden fazla tıbbi malzeme sağlandığını ve bugün İngiltere'nin daha fazla tıbbi malzeme gönderiyor olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 500 binden fazla tıbbi malzeme sağlandığını ve bugün İngiltere'nin daha fazla tıbbi malzeme gönderiyor olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna'ya daha fazla tıbbi malzeme gönderiyor olduğunu belirtti. Javid açıklamasında, "Bölgeye gerçekleştirilen 6'ncı uçuşla bugün İngiltere Ukrayna'ya daha fazla hayat kurtaran tıbbi malzeme gönderiyor. Hayati ilaçlardan yoğun bakım ekipmanlarına kadar 500 binden fazla tıbbi malzeme sağladık ve destek sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


İngiltere'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme desteği devam ediyor

İngiltere'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme desteği devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, England, Dünya, Haberler

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