İngiltere'den Türkiye Tatili İçin Güçlü Talep Var'
İngiltere'nin en büyük turizm ve seyahat şirketlerinden Tui'nin İngiltere ve İrlanda'dan Sorumlu Ticari Direktörü Richard Sofer, Türkiye'de tatil için yapılan rezervasyonların 2015 öncesindeki seviyelere doğru ilerlediğini bildirdi.
29 Mart 2018 Perşembe 16:47
İngiltere'nin en büyük turizm ve seyahat şirketlerinden Tui'nin İngiltere ve İrlanda'dan Sorumlu Ticari Direktörü Richard Sofer, Türkiye'de tatil için yapılan rezervasyonların 2015 öncesindeki seviyelere doğru ilerlediğini bildirdi.