İngiltere'den, Tom Cruise'a, 'Görevimiz Tehlike 7' müjdesi
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İngiltere'den, Tom Cruise'a, 'Görevimiz Tehlike 7' müjdesi

İngiltere Kültür Bakanlığı, ülkede yapılacak büyük spor etkinlikleri dahil, televizyon ve film prodüksiyonları için 14 günlük seyahat karantinası uygulamasını kaldırdı.

İngiltere'den, Tom Cruise'a, 'Görevimiz Tehlike 7' müjdesi
05.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:51

İngiltere Kültür Bakanlığı, ülkede yapılacak büyük spor etkinlikleri dahil, televizyon ve film prodüksiyonları için 14 günlük seyahat karantinası uygulamasını kaldırdı. İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike 7' filminin çekimlerine devam edeceğini açıkladı.

Bakan Dowden, Tom Cruise ve film yapımcılarıyla yaptığı görüntülü toplantıda, İngiltere'de çekimlerine ara verilen 'Görevimiz Tehlike 7' filmine devam edebileceklerini söyledi. Bakan Dowden yaptığı yazılı açıklamada, "Film yapımcıları için karantina kurallarından muafiyet, gişe rekorları kıran en iyi filmleri tekrar yapmaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.Tom Cruise, koronavirüs salgını öncesi İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki film stüdyolarında ünlü seri filmi Görevimiz Tehlike'nin 7'inci ve 8'inci filmlerini çekiyordu.


Kaynak: DHA

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