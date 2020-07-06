İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı yaptırımı İngiltere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle aralarında dönemin Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Abdullah el-Kahtani'nin de olduğu 20 kişiyi yaptırım listesine aldındığını duyurdu.

İngiltere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle aralarında dönemin Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Abdullah el-Kahtani'nin de olduğu 20 kişiyi yaptırım listesine aldındığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamada geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insan haklarını ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky Yasası'na benzer bir yasayla, en ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı belirtildi. Listede ilk olarak toplam 49 kişiye yer verildiği belirtilen açıklamada, gelecek aylarda daha fazla kişinin yaptırım listesine alınmasının beklendiği ifade edildi. Düzenlemeyle İngiltere'nin, ilgili kişilere yönelik ülkeye giriş, İngiliz bankaları üzerinden işlem yapma ve İngiliz ekonomisinden kazanç sağlama yasağı getirilebileceği vurgulandı.

Kaynak: DHA