İngiltere'den Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümü için mesaj

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde soykırım kurbanlarını andıklarını belirterek, İngiltere'nin Batı Balkanlar'daki uzlaşmayı desteklediğine ilişkin taahhüdünü yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde soykırım kurbanlarını andıklarını belirterek, İngiltere'nin Batı Balkanlar'daki uzlaşmayı desteklediğine ilişkin taahhüdünü yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Batı Balkanlar'da uzlaşmayı destekleme taahhüdünü yineledi. Raab yaptığı açıklamada, tüm taraflara nefret söylemi, soykırım ve savaş suçlarının faillerini yüceltmeme çağrısında bulundu. Raab, uluslararası ve yerel mahkemelerin kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere'nin bölgedeki liderleri 2018 Londra Zirvesi'nde kararlaştırdıkları taahhütleri yerine getirmeye çağırdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Raab'ın, Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde yayınladığı mesajında, "Soykırımda, çoğunluğu Müslüman olan 8 binden fazla erkek ve erkek çocuk öldürüldü. 20 binden fazla kadın ve çocuk zorla evlerinden atıldı" ifadeleri yer aldı.

Raab, "Bugün, kurbanları ve soykırımdan kurtulanları anıyoruz. Birleşik Krallık, Radovan Karadzic'in soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezası için hapishane hücresini sağlamayı kabul ederek, bu korkunç suçların cezasız kalmasına son vermede önemli rol oynamaya devam ediyor" dedi.

Mesajda İngiltere'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) olan bağlılığı, Bosna-Hersek'e yaptığı yatırım ve desteği gösterdiği gibi, suçluların cezalandırılmasına ve soykırımdan etkilenen ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olmaya ilişkin kararlılığı vurgulandı. Yayınlanan mesajda, Son 26 yılda Birleşik Krallık'ın soykırım kurbanlarının ailelerine destek ve kaybolanların bulunmasına yardımcı olmak için Srebrenitsa ile ilgili milyonlarca sterlinlik mali destek projesi sağladığı ve kurbanların ailelerinin adalet mücadelelerinde desteklemeye devam edeceği ifade edildi. Birleşik Krallık'ın, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri'ne faillerin hesap vermesini sağlama çalışmalarında siyasi, mali ve lojistik destek sağladığı belirtildi.

Başkent Londra'da 2018'de düzenlenen Berlin Süreci Batı Balkanlar Zirvesi'nde İngiltere, 3 ortak bildirgenin imzalanması için müzakerelerde bulunmuştu. Tüm Berlin Süreci Liderleri, Berlin Süreci çerçevesinde savaş suçları, kayıp kişiler ve bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkileri konularında ortak bildiriler imzaladılar. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yayınladığı mesajında, Birleşik Krallık'ın Bosna-Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyonuna yönelik isteğini desteklediğini belirterek, bu amaca ulaşmak için uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanmasındaki istikrarın sürdürülmesi gerektiğini belirtti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı