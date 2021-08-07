İngiltere'den Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçan yarasayı kedi öldürdü
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İngiltere'den Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçan yarasayı kedi öldürdü

İngiltere'den Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçan yarasayı kedi öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'den Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçarak rekor kıran "olimpik" lakaplı yarasa bir kedi tarafından öldürüldü.

İngiltere'den Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçarak rekor kıran "olimpik" lakaplı yarasa bir kedi tarafından öldürüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçan Nathusius pipistrelle cinsi dişi yarasa rekor kırarken, Rusya'nın Pskov bölgesine ulaştığında bir kedinin saldırısına uğradı. Bilim adamlarının "olimpik yarasa" lakabını taktığı, büyüklüğü insan başparmağını geçmeyen yarasa saldırının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kanadında "Londra Hayvanat Bahçesi" damgası bulunan yarasayı, Pskov'a bağlı Molgino köyünde yaşayan Svetlana Lapina'nın bulduğu belirtildi. Lapina'nın yarasanın durumunu İngiltere'deki yarasa koruma vakfı Bat Conservation Trust'a bildirdiği aktarıldı.

Bat Conservation Trust'ın Koruma Hizmetleri Başkanı Lisa Worledge yaptığı açıklamada, "Bu dikkate değer bir yolculuk. Bildiğimiz kadarıyla, bir yarasanın İngiltere'den başka bir ülkeye Avrupa boyunca yaptığı en uzun yolculuk, ne olimpiyat sporcusu ama. Yarasanın yolculuğu hem heyecan verici bir bilimsel bulgu hem de yarasa göçü yapbozunun başka bir parçası. Yarasanın Birleşik Krallık çevresindeki ve diğer alanlardaki hareketleri büyük ölçüde gizemini koruyor" dedi.

BİR YARASA TARAFINDAN YAPILAN EN UZUN MESAFELİ 2. YOLCULUK

Londra'dan Rusya'ya uçan 8 gram ağırlığındaki yarasanın kat ettiği yol bir yarasa tarafından yapılan en uzun mesafeli 2. yolculuk oldu. Bilinen en uzun yolculuğu ise 2019'da Letonya'dan İspanya'ya uçan ve 2 bin 224 kilometre yol kat eden aynı tür bir başka yarasa gerçekleştirmişti.

GÖÇÜN UZUN MESAFELERE ÇIKMASI İKLİM KRİZİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Uzmanlar pipistrelle yarasaları göçünün uzun mesafelere çıkmasının, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ifade etti. İklim krizinin gelecekte başka türlerin de göç rotaları ve mesafeleri üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan üreme, dağıtım ve göç davranışlarına ışık tutmak için 2014 yılında başlatılan ulusal bir proje kapsamında, İngiltere'de şu ana kadar 2 bin 600'den fazla Nathusius pipistrelle yarasası kayıt altına alındı.

(İHA)

İngiltere'den Rusya'ya yaklaşık 2 bin kilometre uçan yarasayı kedi öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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