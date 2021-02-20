İngiltere'den Rusya'ya "Ukraynalı siyasi mahkumları serbest bırakın" çağrısı
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İngiltere'den Rusya'ya "Ukraynalı siyasi mahkumları serbest bırakın" çağrısı

20.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:10
İngiltere'den Rusya'ya

İngiltere, Rusya'ya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da ve Rusya'da tutukladığı 100'den fazla Ukraynalı siyasetçiyi serbest bırakması çağrısında bulundu.

İngiltere, Rusya'ya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da ve Rusya'da tutukladığı 100'den fazla Ukraynalı siyasetçiyi serbest bırakması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 7 yıl geçtiği hatırlatılarak, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine "güçlü" desteğini yinelediği belirtildi.

Kırım'ın Ukrayna topraklarına dahil edilmesini sağlamak için uluslararası toplumu bir araya getirmeyi hedefleyen Kırım Platformu'nun memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Rusya'yı Kırım ve Rusya'da tutuklanan 100'ün üzerindeki Ukraynalı siyasetçiyi serbest bırakmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, İngiltere'nin geçen yıl Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu'na Kırım'da işlenen insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için 700 bin sterlin yardımda bulunduğu, bu yıl da Kherson bölgesindeki hastanelere ve pasaport başvurusunda zorlananlara yardım etmek amacıyla 168 bin sterlin destek sunulacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Kırım'ın ilhakına karşı Ukrayna'yla birlikte olacağını, Rusya'nın "gayri meşru" politikalarından etkilenenleri desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Raab, Rusya'nın uluslararası gözlemcilerin Kırım'a girişini engelleyerek insan hakları ihlallerini örtmeye çalıştığını, Rusya'nın yaşananlardan sorumlu tutulması için Birleşmiş Milletler(BM) ve diğer uluslararası ortaklarıyla yakın çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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