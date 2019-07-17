İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor
Son Dakika Haberleri