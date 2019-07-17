İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz.

İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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