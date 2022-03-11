İngiltere'den Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 386 üyesine yaptırım - Haberler

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İngiltere'den Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 386 üyesine yaptırım

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İngiltere'den Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 386 üyesine yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın üyesi 386 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın üyesi 386 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yaptırımlar kapsamında 386 Duma üyesi, İngiltere'ye giremeyecek, İngiltere'deki varlıklarına erişemeyecek ve İngiltere'yle ticari ilişki kurmaları yasaklanacak.

Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptırımlarla ilgili şunları söyledi;

"Putin'in Ukrayna'yı yasadışı işgalinde suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedef alıyoruz. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki vidayı sıkmaya devam edeceğiz."

30 MİLYAR POUNDU AŞTI

Truss açıklamasında "Rusya'nın işgalinden bu yana Birleşik Krallık, Rusya'nın en önemli ve yüksek değerli kişi, kuruluş ve yan kuruluşlarından 500'den fazlasına yaptırım uygulayarak şu anda Birleşik Krallık'ın yaptırım listesinin kapsadığı toplam sayıyı 800'ün üzerine çıkardı. Buna, Rusya'nın önde gelen 18 oligarkına uygulanan ve toplam değeri 30 milyar poundu aşan seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması da dahildir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, England, Rusya, Dünya, Haberler

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