İngiltere'den Rus Savaş Gemisine Yakın Takip

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir savaş gemisi, İngiltere kara sularına yaklaştığı tespit edilen Rus savaş gemisine, bölgeden uzaklaşana kadar eşlik etti.



Donanmadan yapılan açıklamada, dün Kuzey Denizi'nden geçen Amiral Kuznetsov adlı Rus uçak gemisinin İngiltere'ye yaklaştığının tespit edilmesi üzerine donanmaya ait HMS St Albans adlı geminin devreye girdiği kaydedildi.



Açıklamada, İngiltere'nin bir ada olduğu ve adayı çevreleyen denizlerdeki güvenliğin hayati önem taşıdığı hatırlatılarak söz konusu Rus gemisine "ulusal çıkarlar alanındaki faaliyetlerin takibi" çerçevesinde Kuzey Denizi'ndeki güzergahı boyunca eşlik edildiği belirtildi.



Bu arada Kraliyet Donanması aynı açıklamasında, pazar akşamı iki Rus gemisinin daha adanın karasularına yaklaşması üzerine gemilerin Kraliyet Donanmasına ait bir başka gemi ve helikopter tarafından takibe alındığını duyurdu.



Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "Konu ülkemizi, halkımızı ve ulusal çıkarlarımızı korumaya gelince İngiltere'nin gözü asla korkutulamaz." dedi.



Yaklaşık bir yıl önce İngiliz savaş gemileri ve jetleri, Manş Denizi'nden geçerken İngiltere kara sularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerini yakından takip etmiş, gelişmeler ülke gündeminde geniş yer bulmuştu.



İngiltere'ye Rusya uyarısı



İngiltere Genelkurmay Başkanı Stuart Peach, önceki hafta yaptığı bir konuşmada, Rusya donanmasının dünyanın denizaltı iletişim kablo sistemine tehdit oluşturduğunu ileri sürerek İngiltere'nin ve müttefiklerinin Rusya'nın attığı adımları "anlaması ve yanıt verecek düzeye gelmesi" gerektiği uyarısında bulunmuştu.



İki ülke arasındaki ilişkiler, 2014'te patlak veren Ukrayna krizi nedeniyle donma noktasına gelmişti.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da geçen hafta Rusya'yı ziyaret ederek bölgeye son 5 yılda giden ilk İngiliz Dışişleri Bakanı olmuştu.



Johnson'un ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok siyasi ve uluslararası meselede yaşanan önemli görüş ayrılıklarına rağmen İngiltere ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söylemişti.