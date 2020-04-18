İngiltere'den Pakistan'a 2,67 milyon sterlinlik Kovid-19'la mücadele desteği İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Christian Turner, ülkesinin Pakistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 2,67 milyon sterlinlik destek vereceğini duyurdu.

İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Christian Turner, ülkesinin Pakistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 2,67 milyon sterlinlik destek vereceğini duyurdu.

Twitter hesabından virüsün yayılım yönünün belirlenmesi ve Kovid-19'a yakalananların tedavisi için İngiltere'nin Pakistan'a destek vereceğini duyuran Turner, 2,67 milyon sterlinlik yardımın toplumun salgınla ilgili yeterli bilgiye ulaşabilmesi için de kullanılacağını kaydetti.

Çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım

Yardımın detaylarını paylaşan büyükelçilik, İngiltere'nin 2,67 milyon sterlinlik destek yanında özellikle virüsün etkilediği bölgelerde, çekirge istilasına uğrayan çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım yapılacağını da duyurdu.

Açıklamada 2,67 milyon sterlinlik yardımın Dünya Sağlık Örgütü üzerinden Pakistan'a ulaştırılacağı belirtilirken, 27 kentte bulunan test ve tedavi merkezlerinin geliştirilmesi için harcanacağı da ifade edildi.

Yapılacak 1 milyon sterlinlik yardım da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü üzerinden Pakistan'a ulaştırılacak.

Kaynak: AA