İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ İNGİLİZ KOŞUCU GALATA KÖPRÜSÜ'NÜ GEÇTİ

05.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:21

İNGİLTERE'den 2018 yılında Nepal 'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul 'a ulaştı. İstanbul'da yürüyüşü sırasında düşerek yüzünden de yaralanan ve "Yüzüm için özür dilerim" diyen Pope, bugün saat 11.00 sıralarında Galata Köprüsü'nden geçti.

Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, bugün Galata Köprüsünü geçti. Başka koşucular da geçişi sırasında Pope'a eşlik etti. İngiliz koşucu, dinlenme ve uyku problemini yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda gideriyor.

"YARDIMA İHTİYACI OLAN İNSANLAR İÇİN BUNU YAPIYORUM"

Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını dile getiren Pope, "Phase Worldwide'a yardımcı olmak için bunu yapıyorum. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için, kötü durumda olan insanlara yardımcı olmak için yapıyorum. Ayrıca bir kutlama yapıyorum. Geçen sene kalça kemiğimi kırdım, yürüyemedim. Bu ikinci şansım ve yürüyerek kutluyorum. ve koşmaya karar verdim. Bu oldukça zor bir yolculuk. Sokaklarda uyuyorum bu gece olacağı gibi. Yolculuğum sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizlik ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyorum." dedi.

İSTANBUL'DA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUMAyrıca kalça kemiğini kırdıktan sonra yeniden yürüyebilmesini kutlamak için bu koşuya çıktığını ve İstanbul'da olduğuna inanamadığını ifade eden Pope, şöyle konuştu: "Çok yaşlıyım, 73 yaşındayım. Dünyanın bana gelmesini bekleyemem. Dünyayı görmek istiyorum. İnsanlara her zaman zorluklar karşısında asla pes etmemesini söylüyorum. Her şeyi her zaman doğru yapmak imkansız. Eğer denersen daha iyisini yapabilirsin. Kötü koşucuyum, kötü sporcuyum ama hala devam ediyorum. Doğru yönde bir adım daha atıyorum. Sona ulaştığımda da harika hissediyorum. İstanbul'da olmaktan gurur duyuyorum. Çok mutluyum. İngiltere'den buraya geldiğime inanamıyorum. Yanımda harika koşucular var. Çok güzel insanlar. Sosyal medyadan benimle irtibat kurup bana yardımcı olmak istiyorlar. Çok kibar insanlar. Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yalnız koşuyorum. Yüzüm için özür dilerim. Düştüm ve yüzüm yaralandı ama sorun yok. Teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

- İstanbul