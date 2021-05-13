İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
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İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım

İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere, Libya'da Terhune'deki çok sayıda toplu mezarda bulunan sivillerin öldürülmesinden sorumlu, Halife Hafter yanlısı Kaniyat milisleri ve liderlerini yaptırım listesine aldı.

İngiltere, Libya'da Terhune'deki çok sayıda toplu mezarda bulunan sivillerin öldürülmesinden sorumlu, Halife Hafter yanlısı Kaniyat milisleri ve liderlerini yaptırım listesine aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaniyat milislerinin 2020 yılına kadar masum insanların katledildiği ve işkence yapıldığı 5 yıllık bir terör egemenliğini yönettiğini vurgulayarak "İngiltere bugün, milis grubu ve iki liderinin mal varlıkları dondurdu ve seyahat yasağı getirdi. Bu zulümlerden dolayı onlardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly de yaptığı yazılı açıklamada, yeni yaptırımların, Libya'daki ciddi insan hakları veya uluslararası insancıl hukukun ihlallerinden sorumlu olanların yaptıklarının sonuçlarıyla karşılaşacağına dair açık bir mesaj verdiğini belirtti.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Kaniyat milisleri ve liderleri Muhamed el-Kani ve Abdurahim el-Kani'nin, Libya'nın Terhuna kentinde zorla kaybetmeler, işkence ve sivillerin öldürülmesini içeren bir terör egemenliğini yönettiğini kaydeden Cleverly, Libya'da devam eden cezasızlık ortamıyla ilgilenilmesi ve kurbanlar için adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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