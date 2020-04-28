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İngiltere'den küçük işletmelere devlet destekli kredi

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, gelecek haftadan itibaren küçük işletmelere 50 bin sterline kadar devlet destekli kredi verileceğini bildirdi.

İngiltere'den küçük işletmelere devlet destekli kredi
28.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:02

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, gelecek haftadan itibaren küçük işletmelere 50 bin sterline kadar devlet destekli kredi verileceğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunda konuşan Sunak, küçük işletmelere verilecek desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunak, İngiltere'de küçük işletmelerin koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince desteklenmesi için 50 bin sterline kadar devlet destekli kredi verileceğini bildirdi.

Kredi programının gelecek hafta başlayacağını aktaran Sunak, küçük şirketlerin, başvurularının ardından birkaç gün içerisinde finansmana erişebileceklerini kaydetti.

Sunak, küçük işletmelere verilecek kredi desteğinde devlet garantisinin bulunmasının bankaların, kredilerinin geri ödenmeyeceğine dair endişelerini ortadan kaldırdığını söyledi.

Bir yıla kadar faiz ödemeleri devlet tarafından karşılanacak

Kredi destek programına göre, küçük işletmelerden bir yıla kadar anapara ya da faiz ödemesi beklenmiyor. Bu süre zarfındaki faiz ödemeleri devlet tarafından karşılanacak.

İçerisinde Barclays, Lyods ve UK Finance gibi finans kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada da küçük işletmelerin kredilerine devlet garantisi verilmesinin bankaların müşterilerine daha hızlı bir şekilde kredi verebilmesini sağlayacağı belirtildi.

Daha önce İngiliz basınında, "birçok küçük işletmenin bankalardan kredi alamadığı, bankaların ise buna gerekçe olarak çalışan sayısındaki yetersizlik ve artan iş yükünü öne sürdüğü" haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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