İngiltere'den kritik 'koronavirüs' açıklaması: Çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir
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İngiltere'den kritik 'koronavirüs' açıklaması: Çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir

21.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:32
İngiltere'den kritik 'koronavirüs' açıklaması: Çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir

İngiltere'de Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG), ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türü olarak tespit edilen yeni türünün (VUI-202012/01), çocuklar arasında daha da bulaşıcı olabileceğini açıkladı.

İngiltere'de Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG), ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türü olarak tespit edilen yeni türünün (VUI-202012/01), çocuklar arasında daha da bulaşıcı olabileceğini açıkladı.

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) hakkında NERVTAG'den açıklama geldi. Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, "Artık bu türün şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz" dedi. Diğer bir NERVTAG üyesi ve epidemiyolojist olan Neil Ferguson ise "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var. Bunun üzerine herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliyoruz. İleride nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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