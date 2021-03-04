İngiltere'den Kovid-19 aşısı açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'den Kovid-19 aşısı açıklaması

04.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:19
İngiltere'den Kovid-19 aşısı açıklaması

İngiltere'deki King's College London Üniversite'sindeki araştırmacılar koronavirüse karşı geliştirilen (Kovid-19) aşılarından Oxford-AstraZeneca'nın Pfizer-BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etkiye sahip olduğunu açıkladı.

İngiltere'deki King's College London Üniversite'sindeki araştırmacılar koronavirüse karşı geliştirilen (Kovid-19) aşılarından Oxford-AstraZeneca'nın Pfizer-BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etkiye sahip olduğunu açıkladı.

Dünyayı bir yıldır etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19 )etkisini sürdürüyor. Dünyanın umutlarını bağlandığı aşıların yan etkilerine ilişkin bir açıklama da  İngiltere'deki King's College London Üniversite'sinden geldi. King's College London Üniversite'sindeki uzmanlar, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkilerinin, Pfizer/BioNTech aşısına kıyasla iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

OXFORD AŞISI OLAN 10 KİŞİDEN 3'ÜNDE YAN ETKİ

Yapılan araştırmada, Oxford-AstraZeneca aşısı olan 10 kişiden üçünde yan etkilerin görüldüğü belirtildi. Aşı yaptıran 700 binden fazla kişiden elde edilen verilere göre, Oxford aşısı olan İngiliz halkının yüzde 30'unda baş ağrısı, yorgunluk ve ateş gibi semptomlara rastlanırken, Pfizer aşısı olanlarda bu oranın yüzde 15 olduğu kaydedildi.

'YAN ETKİLER İNSANLARIN AŞI OLMASINA ENGEL DEĞİL'

King's College London Üniversite'sinden araştırmacılar, görülen hafif yan etkilerin insanları koronavirüs aşısı olmaktan alıkoymaması gerektiği konusunda uyarırken, aşıların koronavirüsü önlemede son derece etkili olduğunu vurguladı. Bilim insanları aynı zamanda aşı etkisiyle görülen yan etkilerin, aşının 'işe yaradığına' dair kanıt oluşturduğunu bu nedenle korkulacak bir durumun olmadığını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Caner Cindoruk Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'den Kovid-19 aşısı açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:22:17. #1.14#
title