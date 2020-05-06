İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor

İngiltere'deki bilim insanları dünya genelinde 7 bin 600 koronavirüs hastasının katıldığı bir araştırma sonucunda, Covid-19'a neden olan virüsün yeni bir genetik analizi daha ortaya çıktığını duyurdu.

İngiltere'deki bilim insanları dünya genelinde 7 bin 600 koronavirüs hastasının katıldığı bir araştırma sonucunda, Covid-19'a neden olan virüsün yeni bir genetik analizi daha ortaya çıktığını duyurdu. Analize göre, geçen yılın sonunda hastalığın çok hızlı yayıldığı tespit edildi. Hızlı yayılmasına rağmen kolay bulaşmasına dair bir kanıt bulunamadı.

Dünya genelinde 7 bin 600 koronavirüs hastasının katıldığı bir araştırma sonucunda, Covid-19'a neden olan virüsün yeni bir genetik analizi daha ortaya çıktı. İngiltere'deki bilim insanları tarafından yapılan analizde virüsün mutasyon evreleri incelendi. Bilim insanları virüsün daha kolay bulaştığına veya ciddi hastalığa neden olma olasılığına dair bir kanıt bulamazken, çok çabuk yayılmasını endişe verici buldu.

HIZLI BULAŞIYOR AMA NEDEN BİLEMİYORUZ

University College London Genetics Enstitüsü'nden genetik araştırmacısı Francois Balloux ve meslektaşları, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarının veri paylaşmak için kullandıkları dev bir küresel veri tabanından aldıkları bilgileri inceledi. Farklı zamanlarda ve farklı yerlerden alınan örneklere baktıklarını ve virüsün ilk olarak geçen yılın sonunda insanlara bulaşmaya başladığını belirledi. Koronavirüsün hızlı yayılmasına rağmen kolay bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığı belirlendi.

Kaynak: DHA