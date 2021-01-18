İngiltere'den İsrail'e "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yeni yerleşimleri derhal durdurun" çağrısı

İngiltere, İsrail yönetimine Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yerlerinin inşasının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğine zarar verdiği vurgulandı.

Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasına onay verilmesinden endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni yerleşimlerin inşa edilmesinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" açıklamıştı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar