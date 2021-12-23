İngiltere'den İşletmelere 1 Milyar Sterlin Güvence

İngiltere'de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson'ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar ve karantinayı geciktiren tedbirleri tartışmalara yol açtı

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