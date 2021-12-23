İngiltere'den İşletmelere 1 Milyar Sterlin Güvence
İngiltere'de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson'ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar ve karantinayı geciktiren tedbirleri tartışmalara yol açtı.
İngiltere'de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson'ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar ve karantinayı geciktiren tedbirleri tartışmalara yol açtı
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet