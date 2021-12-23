İngiltere'den İşletmelere 1 Milyar Sterlin Güvence - Haberler
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İngiltere'den İşletmelere 1 Milyar Sterlin Güvence

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İngiltere'de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson'ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar ve karantinayı geciktiren tedbirleri tartışmalara yol açtı.

İngiltere'de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson'ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar ve karantinayı geciktiren tedbirleri tartışmalara yol açtı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi

 İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden bilen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek

Koronanın geleceğini 5 yıl önceden bilen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek

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