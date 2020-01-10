İngiltere'den İran'a uçakla seyahat uyarısı

10.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:16

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Ukrayna uçağının İran füzesiyle düşürüldüğü iddialarının ardından İngiliz vatandaşlarına İran'a giden veya bu ülkeden kalkan uçaklara binmemeleri uyarısında bulundu.

Raab, yazılı açıklamasında, uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğu bilgisi ile bölgede artan gerilime dikkati çekti.

Bu nedenle "İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'a giden veya İran'dan kalkan uçaklara binmemeleri" tavsiyesinde bulunduklarını kaydeden Raab, "Uçağın düşmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için acilen tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra havalanmasının ardından düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağın, İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA