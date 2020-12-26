İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı
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İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı

26.12.2020 01:22 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:51

Türk Hava Yolları (THY) yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere'den ilk tahliye uçuşu bu gece geldi.

Türk Hava Yolları (THY) yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere'den ilk tahliye uçuşu bu gece geldi. Londra'dan Türk Havayollarının tahliye uçağı ile İstanbul'a gelen 105 Türk vatandaşına İstanbul Havalimanı'nda PCR testi yapılarak yurda girişleri yapıldı.

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaş hızının artmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları yurda getirilmeye başladı. Türk Hava Yollarının uçağıyla yapılan ilk tahliye uçuşu ile 105 yolcu saat 00.30'da Türkiye'ye geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen Türk vatandaşlarına İstanbul Havalimanı'nda korona virüs tedbirleri uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolculara, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürülen yolculara PRC testi yapıldı.

(İHA)

İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı
İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı
İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı
İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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