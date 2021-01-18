İngiltere'den Havayoluyla Gelenlere Test Zorunluluğu

İngiltere'de Corona virüsü salgınında ilk dalganın yatıştığı yaz aylarında, kısıtlamalarda bir gevşeme açılımı olarak devreye giren "seyahat koridorları" uygulaması Pazartesi sona eriyor.

İngiltere'de Corona virüsü salgınında ilk dalganın yatıştığı yaz aylarında, kısıtlamalarda bir gevşeme açılımı olarak devreye giren "seyahat koridorları" uygulaması Pazartesi sona eriyor. Türkiye de dahil tüm yönlerden gelen uçak yolcuları, negatif sonuçlu Corona testi göstermek zorunda olacak

Kaynak: DailyMotion.com