İngiltere'den Güneş Enerjisi Santrali İçin Dev Adım
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İngiltere'den Güneş Enerjisi Santrali İçin Dev Adım

Cleve Hill Solar Park projesi İngiltere'nin en büyük güneş enerjisi projesi olacak.

İngiltere'den Güneş Enerjisi Santrali İçin Dev Adım
30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:50

Cleve Hill Solar Park projesi İngiltere'nin en büyük güneş enerjisi projesi olacak. Geçen çarşamba İngiltere Planlama Denetim Kurulu tarafından onay alan bu proje üzerinde, uzun bir süredir çalışılıyordu. İngiltere'nin Faversham bölgesinde kurulması planlanan Cleve Hill Solar Park, çok ciddi bir kaynak sağlayacak.

Yaklaşık olarak 880.000 güneş paneline ev sahipliği yapacak olan ve 350 MW enerji üretebilecek bu proje en büyükler arasında yer alıyor. Projenin resmi internet sitesindeki bilgilere göre bu enerji; 91.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Böylece büyük bir enerji açığı kapanmış olacak.

İngiltere güneş enerjisinde öncü olmak istiyor

Projenin araştırmacıları tarafından söylenenlere göre bu santral, panelleri ve enerji depolama alanını kendisinde barındıracak. Buna ek olarak santral, İngiltere'nin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirme hedefine ulaşmak istiyor.

Mevcut proje, 50 MW sınırını bir hayli aştığı için Ulusal Önemli Altyapı Projeleri'ne dâhil olacak ve sıkı bir denetime tabi tutulacak. Parlamento üyesi Helen Whatley ise bu konuda biraz farklı düşünüyor. Ona göre proje her ne kadar çok cazip görünse bile, bazı dezavantajları mevcut.

Parlamento üyesi Helen Whatley, bu konu ile alakalı "Burada sadece birkaç kırsal alandan bahsetmiyoruz; bu santral, kurulacağı alandaki bütün tabiatı yok edebilir. 2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşmamızı ben de istiyorum fakat yine de bu, ne pahasına olursa olsun düşüncesiyle yapılmamalı" ifadelerine yer verdi. Sizce İngiltere bu alanda öncü olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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