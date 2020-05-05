İngiltere'den getirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı
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İngiltere'den getirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı

İngiltere'den getirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı
05.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:55

İngiltere'den getirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçuş ile Türkiye'ye getirilerek İzmit'te yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı.

İngiltere'den getirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçuş ile Türkiye'ye getirilerek İzmit'te yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı. Vatandaşlar otobüsler ile yaşadıkları illere gönderildi.

İngiltere'den uçakla getirilen 342 Türk vatandaşı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara getirilerek karantinaya alındı. Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa öğrenci yurtlarında karantinada tutulan vatandaşların 14 günlük süreleri tamamlandı. Yurtlarda bulunan 342 kişiden 12'si kendi imkanları ile ayrılırken, 330 kişi ise Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ayarlanan 17 otobüs ile yaşadıkları 39 ile götürülecek.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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