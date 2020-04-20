İngiltere'den getirilen 337 Türk vatandaşı Esenboğa Havalimanı'nda Yolcuların bavulların piste dizilmesi Yolcuların uçaktan inmesi Uçaktan inen vatandaşların bavullarını alması Vatandaşların otobüslere bindirilmesi İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildiANKARA (AA )- İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip...

Yolcuların bavulların piste dizilmesi

Yolcuların uçaktan inmesi

Uçaktan inen vatandaşların bavullarını alması

Vatandaşların otobüslere bindirilmesi İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

ANKARA (AA )- İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Akşam saatlerinde Ankara'ya inen uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve ateş ölçümü yaptı. Ardından pasaport kontrolü yapıldı.

İçinde bir bebeğin de bulunduğu yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

Kaynak: AA