İngiltere'den getirilen 167 Türk vatandaşı Kütahya'da yurda yerleştirildi
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İngiltere'den getirilen 167 Türk vatandaşı Kütahya'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den yurda getirilen 3'ü bebek, 10'u çocuk ve 66'sı kadın 167 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

18.04.2020 03:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 03:46
İngiltere'den getirilen 167 Türk vatandaşı Kütahya'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den yurda getirilen 3'ü bebek, 10'u çocuk ve 66'sı kadın 167 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla aralarında dil eğitimi için giden kaymakamlarında bulunduğu 167 kişi, İngiltere'den kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüs ve minibüslerle Kütahya kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Andız Mahallesi'ndeki KYK Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

Kaynak: AA

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