İngiltere'den Gambiya'nın eski lideri Jammeh'e yaptırım

İngiltere, Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh'in "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

İngiltere, Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh'in "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin dünya çapındaki insan hakları ihlallerine yönelik seyahat yasakları ve ekonomi yaptırımları kapsamında eski Cumhurbaşkanı Jammeh'e yaptırım uyguladı.

İngiltere, Jammeh'in yanı sıra eşi Zineb Souma Yahya Jammeh ve Gambiya İstihbarat Teşkilatının eski Genel Müdürü Yankuba Badjie'nin varlıklarının dondurulması ve ülkeye giriş yasağı uyguladı.

ABD de daha önce Zineb Souma Yahya Jammeh'e "yolsuzluk" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, iktidarında işkence, tecavüz ve infaz gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu