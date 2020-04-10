İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek - Haberler
Güncel

İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Esed'in kimyasal silah saldırılarının sorumlularından hesap sorulmasını sağlamak için uluslar arası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

10.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:30
İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Esed'in kimyasal silah saldırılarının sorumlularından hesap sorulmasını sağlamak için uluslar arası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Raab, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bu korkunç saldırıların, Esed rejiminin kendi halkına karşı sürekli kimyasal silah kullanma politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Raab, KSYÖ'ye "kapsamlı" çalışması için teşekkür etti.

"İngiltere'nin Esed'in kimyasal silah kullanımının irdelenmesi ve sorumlulara hesap sorulmasını sağlamak için ortaklarıyla yorulmadan çalışmaya devam edeceğini" belirten Raab, "Kimyasal silahların kullanımı uluslararası bir suçtur ve asla meşru gösterilemez." ifadesini kullandı.

KSYÖ raporu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çarşamba günü Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu vurgulandı.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıdan ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği aktarılan raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 01:24:16. #1.15#
title