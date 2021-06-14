İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama
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İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama

İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda...

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda güçlendirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İngiltere Başbakanlık ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin korona virüs salgınıyla mücadele ve ülkelerin aşı çalışmalarını görüştüğü belirtildi. Açıklamada, salgınla mücadelede birlikte çalışmanın ve iki ülke arasındaki seyahatleri yeniden başlamasına yönelik çalışmaların öneminin vurgulandı.

Liderlerin iki ülke arasında ticaret ve savunma gibi çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarının belirtildiği açıklamada, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Başbakanlık açıklamasında Erdoğan ve Johnson'ın ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir çok dış politika konusunu görüştüğü belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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