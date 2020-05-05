İngiltere'den döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 342 kişi tahliye edildi
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İngiltere'den döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 342 kişi tahliye edildi

İngiltere'den döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 342 kişi tahliye edildi
05.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:54

- İngiltere'den döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 342 kişi tahliye edildi 14 günlük karantina sürecinin ardından evine dönen vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı İngiltere'den 14 gün önce tahliye uçakları ile Türkiye'ye getirilen ve Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 342...

- İngiltere'den döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 342 kişi tahliye edildi

14 günlük karantina sürecinin ardından evine dönen vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı

KOCAELİ - İngiltere'den 14 gün önce tahliye uçakları ile Türkiye'ye getirilen ve Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 342 kişi, tamamlanan karantina süreçlerinin ardından otobüslerle evlerine gönderildi.

Korona virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere'de kalan ve 21 Nisan tarihinde Türk Hava Yolları'nın tahliye uçaklarıyla Türkiye'ye getirilen 342 Türk vatandaşı, Kocaeli'de 14 gün boyunca geçirdikleri karantina sürecini tamamladı. İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurduna yerleştirilen 14 gün boyunca kaldıkları gözetimin ardından bugün tahliye edildi. Vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen belediye otobüsleri ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü tarafından kiralanan 17 otobüsle 39 farklı ile gönderildi. Bazı vatandaşlar ise kendi araçları ile evlerine döndü. Yurtta tamamlanan işlemlerinin ardından seyahat izin belgesi alan vatandaşlar, otobüslere bindirildi. Evlerine dönen vatandaşlar mutlu olduklarını ifade ederek, verilen hizmetten memnun kaldıklarını ifade ettiler.

"İskoçya'da çok lüks bir evde kaldık ama bu lüksü bulamadık"

14 günlük karantinanın ardından evine gitmenin sevincini yaşayan Candan Uncu Tetik, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "İskoçya'da 2 ay mahsur kaldık. Daha sonra buraya gelip 14 gün kaldık. İnanın, her şey mükemmeldi. Hiçbir şeyimiz eksik değildi, sanki lüks oteldeydik. Çok mutluyum. Bize her şeyi verdiler. Tüm temizlik malzemelerini temin ettiler. 14 gün boyunca hiç sıkılmadım. İnternet vardı, sosyal medya ile ilgilendim. 3 öğün yemeğimiz geldi, günde2 kez doktorlarımız geldi. Ateşimizi ölçtüler. Sevdiklerimizi aradık. İskoçça çok lüks bir evde kaldık ama bu lüksü bulamadık. Şimdi İstanbul'a döneceğim. Yanımda İskoç asıllı 85 yaşındaki annem var. Çok mutluyuz" dedi.

"Her şey güzeldi"

14 günlük karantinanın ardından Ankara'da bulunan evine giden Yağmur Altuğ isimli vatandaş ise verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, " İngiltre'den geldim, 14 gün bu yurtta karantinada kaldık. Gerekli ilgiyi gösterdiler. Her şey güzeldi. Günde 2 kez doktorlar gelip ateşimizi ölçtüler. Günde 3 öğün yemeğimiz geldi, temizlik malzemelerimizi de verdiler. Sonunda eve gidiyorum" diye konuştu.

İngiltere'den döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 342 kişi tahliye edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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