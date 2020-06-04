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İngiltere'den dezenfektan üreten Türk firmaya teşekkür

İngiltere, Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan ChemicaMed Kimya A.Ş.'ye gönderdiği numunelerde etiket ve içeriğin aynı olduğu ve kendilerini yanıltmadığı gerekçesiyle teşekkür etti.

İngiltere'den dezenfektan üreten Türk firmaya teşekkür
04.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:53

İngiltere, Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan ChemicaMed Kimya A.Ş.'ye gönderdiği numunelerde etiket ve içeriğin aynı olduğu ve kendilerini yanıltmadığı gerekçesiyle teşekkür etti.

Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren, Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Erkan Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi'nden Dr. Ali Duran ve Kayseri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ile Kayseri Devlet Hastanesi Biyokimya Uzmanı Dr. Mehmet Ersaydı ve sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren medikal ürünler şirketi yöneticisi Yaşar Şahmetlioğlu tarafından ortaklaşa kurulan ChemicaMed Kimya A.Ş., Ar-Ge ürünleri kan sayım cihazı solüsyonlarının yanı sıra pandemi sürecinde ürettiği dezenfektan ürünleri ile de Türkiye'nin yüz akı oldu.

2019 yılı Ekim ayında 5 ortak ile birlikte kan sayım solüsyonları üretmek amacıyla şirketi kurduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Erkan Yılmaz, "Türkiye'de İç Anadolu, Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi ve İstanbul'da farklı hastanelerde ChemicaMed tescilli markamız altında bizim kan sayım solüsyonlarımız kullanılmaktadır. Bununla birlikte farklı ülkelerle olan ihracat bağlantılarımız sayesinde ülkeye döviz girdisi sağlamaktayız. Bu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına iki yıl önce Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başladık. Bu çalışmaların sonrasında KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında aldığımız destek ile şirketimizi kurduk. Şu an biyokimya cihazlarında kullanılan solüsyonların üretimine de devam ediyoruz" dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, "Kurduğumuz şirkette tıp, eczacılık, kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinden olmak üzere farklı disiplinlerden hocalarımızla birlikte medikal alanda yıllardır faaliyet gösteren bir firmamız bulunuyor. Üniversitede geliştirdiğimiz ürünlerin pazara sunulmasında medikal firmamız bize destek veriyor. Erciyes Teknopark'ın destekleri ile firmamızda farklı ürünler üretmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ali Duran ise, "Bizler 3 ve 5 değişkenli kan sayım solüsyonlarını üretmek ve farklı kombinasyonlar geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizde yerli üretimi olmayan ve ithal ikamesi sağlayan bu ürünlerle Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda özellikle medikal kimya alanında invitro tanı kitleri (IVD) konusunda araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek üzere akademik bilgi ve tecrübenin teknoloji odaklı endüstriyel ürüne dönüştürülmesi maksatlı kurulmuş bir işletmeyiz. 2020 yılı mart ayı başından itibaren ülkemizde de etkisini gösteren pandemi ile birlikte şirketimiz bünyesinde üretilmek üzere el, yüzey ve tıbbi cihaz dezenfektanları gibi farklı ürün talepleri oldu. Bu durum bizim bu alanlarda da üretime geçmemize vesile oldu. Hızlı bir şekilde sistemimizi revize ederek el, yer ve yüzey dezenfektanı üretimine başladık. Yurtdışı irtibatlarımız ve Ar-Ge ürünümüz olan kan sayım solüsyonları için kurduğumuz ağlarla birlikte yurt dışı anlamında da bizden ciddi talepler oldu. Erciyes Teknopark'ın yoğun katkıları ile birlikte ihracat rakamlarımızı daha da artırarak bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Dezenfektan üretiminin yanında asıl yola çıkış amacımız olan kan sayım solüsyonlarında da gerek yurtiçi gerekse yurtdışı noktasında ciddi bir pazar elde etmiş bulunmaktayız" dedi.

Dr. Duran, "Diagnostik sektörde en üst kalitede ürün, proses ve müşteri desteği yakalamak üzere işletmemiz ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 13485: 2016 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olup ürünlerimiz 98/79/EC Direktifine göre CE işaretlidir. Kozmetik ve temizleyici ürünlerin üretimi noktasında İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgesi ve alkolsüz ürünlerimizin üretimi ile ilgili olarak da Helal Sertifikamız bulunuyor" diyerek, "El dezenfektanımız, Dünya Sağlık Örgütü'nce kabul görmüş reçeteye uyarak hazırlanmaktadır. İçinde gıda kökenli etil alkol, yumuşatıcı olarak gliserin, E vitamini gibi maddeler bulunuyor. İngiltere'den irtibat sağladığımız bir firma, talep ettikleri numuneler içinde, talepleri doğrultusunda etiketlerinde yazan yüzde 70 alkol oranını tutturan tek ürün olması hasebiyle bizlere teşekkür etti. İçerik ve etiketin birbirini tutması tüm dünya genelinde çok önemli. Özellikle bu pandemi sürecinde fırsatçıların ortaya çıktığı bir dönemde etiket ve ürün içeriğinin birebir olduğunu dünyanın bir diğer ucuna da göstermiş olduk. Bizim ürünümüz yüzde 70'in üzerinde bir alkol ihtiva etmekte. Gıda kökenli alkol olması çok önemli. Gliserin içeren reçete muhteviyatıyla da ciltte yumuşamayı sağlayarak tahrişi önleyen bir ürün olarak piyasaya arz ediyoruz. Burada elbette ki yine ürünün içindeki yüzdeler önemlidir" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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