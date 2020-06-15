İngiltere'den Brexit açıklaması: Geçiş süreci planlandığı gibi 31 Aralık'ta sona erecek İngiltere'den Brexit açıklaması geldi.

İngiltere 'den Brexit açıklaması geldi. 31 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılan İngiltere'nin, 'Brexit geçiş sürecinin' 31 Aralık 'ta kesin olarak sonlanacağı açıklandı.

İngiltere'de AB'den çıkış kararının ardından varılan anlaşmayla 'Brexit geçiş süreci' devreye girdi. Söz konusu sürecin 31 Aralık'ta sonlanacağı ifade edildi. İngiltere'de kabine üyesi Michael Gove, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Brexit geçiş sürecine göre, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında şu andaki ticaret ve seyahat uygulamaları devam edeceğini ancak, geçiş sürecinin 31 Aralık'ta planlandığı üzere son bulacağını ifade etti.

İNGİLTERE 31 OCAK'TA AB'DEN RESMEN AYRILMIŞTI

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda 29 Ocak'ta yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 "hayır" oyuna karşın 621 "evet" oyuyla kabul edilmişti. İngiltere, 31 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılmıştı.

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Kaynak: DHA