İngiltere'den BMGK'ya acil toplanma çağrısı

28.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:15

İngiltere, dün Suriye'de gerçekleştirilen saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yaptı.



İngiltere, Suriye'de Rusya destekli rejim güçlerinin 33 Türk askerini şehit etmesi üzerine artan gerginliği görüşmek üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısında bulunduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Uluslararası hukukun ve temel insan ahlakının bu denli saygısızca göz ardı edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi bulunamaz. (Suriye'ye) Yeni yaptırımlar uygulanacağı bu ayın başlarında duyurulmuştu. Uluslararası müttefiklerimizle bu suçu durdurmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA