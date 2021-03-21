İngiltere'den bisikletle dünya turuna çıkan çift, Konya'da mola verdi

Biriktirdikleri parayla İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu çift, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Çekya vatandaşı Adela Morchova (30) ve İngiliz Steven Rossiter (31), 2 Eylül'de çıktıkları dünya turuna Türkiye'den devam ediyor.

Bisiklet tamircisi Steven ile sağlık danışmanı Adela, gazetecilere yaptıkları açıklamada, dünyayı keşfetmek ve yeni ülkeleri görmek için çıktıkları turda 13 ülke gezip yaklaşık 6 bin 500 kilometre pedal çevirdikten sonra Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Bisikletli turun özellikle kar yağışının olduğu kış mevsiminde çok zorlu geçtiğini vurgulayan çift, "Bisiklet üzerinde çok sorun olmuyordu ama indiğimizde gerçekten çok soğuk olduğunu hissediyorduk. Genelde çadırda kalıyoruz, uyku tulumlarımız eksi 10 dereceye kadar bize sıkıntı oluşturmuyor. Ama ondan daha soğuk olursa otellerde kalmak zorunda kalıyoruz." dedi.

İngiltere'den bu tura çıkmak için iki yıl para biriktirdiklerini ve bu birikimle seyahate başladıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle programlarında aksama olduğunu anlattı.

Türk insanının yakın ilgisi, misafirperverliği ve cömertliği ile karşılaştıklarını dile getiren çift, "Türk insanı bizi çok şaşırttı. Türkiye ve cana yakın insanı çok güzel, çok güzel yerler var. Türkiye turunda İstanbul'da tarihi camileri gezdik, Efes Tiyatrosu'nu gördük, Denizli'de Pamukkale'yi gezdik. Beyşehir'i de çok sevdik. Bizi burada konaklamamızı karşılayarak misafir eden Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile rehberlik eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar