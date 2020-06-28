İngiltere'den bazı ülkelere seyahat koridoru: Tatil rezervasyonlarında 'patlama'
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BBC

İngiltere'den bazı ülkelere seyahat koridoru: Tatil rezervasyonlarında 'patlama'

İngiltere hükümeti, 6 Temmuz'dan sonra bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor.

İngiltere'den bazı ülkelere seyahat koridoru: Tatil rezervasyonlarında 'patlama'
28.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:25

İngiltere hükümeti, 6 Temmuz'dan sonra bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. Bu ülkeler arasında İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Türkiye ve Norveç'in yer aldığı bildirildi.

Hükümet kaynakları, seyahat koridosunun açılacağı ülkelere tatile gidenler için dönüşte 14 günlük karantina kuralının uygulanmayacağı belirtiliyor.

Henüz resmen açıklanmasa İngiltere'den ismi haberlerde telaffuz edilen bazı ülkeler için rekor sayıda tatil rezervasyonu yapıldı.

Turizm şirketi TUI'den (Touristik Union International) bir yetkili, BBC'ye yaptığı açıklamada hükümetin kararını "ileriye dönük çok pozitif bir adım" olarak yorumlarken, "Sadece bu hafta içinde rezervasyonlarda yüzde 50 artış oldu. İspanya ve Yunanistan, bu yaz en popüler tatil adresleri olacak gibi görünüyor" dedi.

Lastminute.com adlı internetten tatil rezervasyonu operatörü ise geçen haftaya göre satışlarda yüzde 80 artışın gerçekleştiğini, bunda İspanya'nın İngiltere'den gidecek turistlere karantina uygulamasını kaldırmasının etkili olduğunu açıkladı.


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'İsveç ve Portekiz' liste dışı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, gerekli olmayan yurtdışı seyahatlere karşı tavsiye kararını 17 Mart'ta almıştı. Halihazırda ülkeye gelen herkesin 14 gün boyunca gösterdiği adreste kendini karantinaya alması isteniyor.. Ülkeye giriş yapanların kendilerini karantinada tutup tutmadıkları yapılacak ani ziyaretlerle denetlenecek ve uyulmadığının tespiti halinde de 1000 sterline kadar ceza kesilmesi söz konusu.

İngiltere'nin seyahat koridoru açacağı ülkelerin tam listesinin önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.

Ülkelerin, trafik lambalarındaki gibi yeşil-sarı-kırmızı olarak risk değerlendirmesinde tutulacağı yeni uygulamada tam liste henüz netleşmiş değil.


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İsmini vermeyen bir hükümet sözcüsü, yeni kararın halka yurtdışında tatil yapma imkanı sunacağını, ayrıca İngiltere ekonomisini de canlandıracağını dile getirirken seyahat kısıtlamalarındaki gevşemenin ne kadar süreceğinin salgının yayılma riskine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Seyahat koridoru açılacak ülkeler arasında yer alması beklenmeyen ülkelerde vaka sayılarına bakılıyor. Son dönemde virüsün yeniden yayılmaya başladığı Portekiz'in liste dışı kalması bekleniyor. Ancak, İspanya'ya havayolu ile gidip karayolu ile Portekiz'e geçenlerin

dönüşte nasıl tespit edilip karantina altına alınacağı ise bilinmiyor.

Virus bulaşma katsayısının İngiltere'den yüksek olduğu değerlendirilen İsveç'in de liste dışında kalması öngörülüyor.

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BBC

Manşet

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