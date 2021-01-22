İngiltere'den Afrika Kalkınma Bankasına borçlarını ödemesi için Sudan'a kredi sözü

Sudan hükümeti, ülkenin Afrika Kalkınma Bankasına borcunu ödemesi için İngiltere tarafından kredi sözü verildiğini duyurdu.

Sudan hükümeti, ülkenin Afrika Kalkınma Bankasına borcunu ödemesi için İngiltere tarafından kredi sözü verildiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, "Birleşik Krallık hükümeti, Sudan'ın Afrika Kalkınma Bankasına 400 milyon doları aşan borçlarının ödenmesini garanti eden köprü kredisi sağlamayı taahhüt ediyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, günübirlik resmi temaslarda bulunmak üzere dün sabah saatlerinde başkent Hartum'a gelmişti.

ABD'nin 14 Aralık 2020'de Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarması, Hartum yönetiminin yaklaşık 60 milyar dolarlık dış borcundan kurtulabilmesinin kapısını araladı.

ABD ile Sudan 6 Ocak'ta, Sudan'ın Dünya Bankasına 1 milyar dolarlık borcunun silinmesi için mutabakat zaptı imzalamıştı.

Anlaşma ile Sudan, 27 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Bankasından yıllık 1 milyar doları aşkın finansmana erişim hakkını elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem