İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay

08.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:01
İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay

İngiltere, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi.

İngiltere, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün mutasyona uğramasıyla vakaların arttığı İngiltere'de  üçüncü Kovid-19 aşısı da onaylandı. ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay çıktı.  Ancak yeni aşıların ilkbahara kadar ülkeye gelmesi beklenmezken, toplam 17 milyon doz ön siparişi verildiği ifade edildi. İngiltere'de şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Metin Oktay İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:03:58. #1.15#
title