İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay

İngiltere, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün mutasyona uğramasıyla vakaların arttığı İngiltere'de üçüncü Kovid-19 aşısı da onaylandı. ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay çıktı. Ancak yeni aşıların ilkbahara kadar ülkeye gelmesi beklenmezken, toplam 17 milyon doz ön siparişi verildiği ifade edildi. İngiltere'de şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı