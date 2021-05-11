İngiltere'de Siyonizm karşıtı Yahudiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

İngiltere'de Siyonizm karşıtı Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidine karşı protesto düzenledi.

İngiltere'de Siyonizm karşıtı Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidine karşı protesto düzenledi.

"Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı" ve "Filistin İçin Yahudi Ağı" gruplarının üyeleri İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in başkent Londra'daki Holborn semtinde bulunan bürosunun önünde bir araya geldi.

Ellerinde "İsrail'in soykırımını durdurun", "1948'den beri nefes alamıyoruz" ve "terör devleti İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan grubun üyeleri, Elbit Systems'in İngiltere'deki fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu.

ABD ve İngiltere gibi Batılı ülkeler İsrail'in "cinayetlerinden" aklanmasına izin veriyor

Protestoyu düzenleyen Filistin İçin Yahudi Ağı'nın üyesi David Canon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudilerin Filistin'in hakları için sesini yükseltmesinin önemli olduğunu ve İsrail'in Yahudi değerlerine uygun hareket etmediğini söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğine ve binlerce Filistin köyünü yıktığına dikkati çeken Canon, İsrail'in 700 bin Filistinliyi mülteci konumuna düşürdüğünü kaydetti.

Canon, "70 yıldır Filistinlilerin topraklarını çalan ve hukuk dışı yerleşimlere izin veren" İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in birçok Batılı ülke tarafından desteklendiğini, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'in "cinayetlerinden" aklanmasına izin verdiğini vurgulayan Canon, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in de ürettiği askeri araçlarla bu cinayetlerden sorumlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar