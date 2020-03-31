İngiltere’deki ünlü restoran zinciri iflas etti
İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı ve yaklaşık 2 bini aşkın çalışanı bulunan 21 yıllık restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle iflasını açıkladı.
31.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:26
İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı ve yaklaşık 2 bini aşkın çalışanı bulunan 21 yıllık restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle iflasını açıkladı
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Kaynak: Dunya.com