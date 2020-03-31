İngiltere’deki ünlü restoran zinciri iflas etti İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı ve yaklaşık 2 bini aşkın çalışanı bulunan 21 yıllık restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle iflasını açıkladı.

İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı ve yaklaşık 2 bini aşkın çalışanı bulunan 21 yıllık restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle iflasını açıkladı Kaynak: Dunya.com