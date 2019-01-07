İngiltere'deki Türklerden Yemen İçin Yardım Gecesi

İngiltere yaşayan Türk vatandaşlarının Yemen için düzenlediği yardım gecesine katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu ülkeye geçen yıl yaklaşık 13 bin ton gıda ağırlıklı yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Yardımların kat kat artarak devam etmesi gerekiyor." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere şubesinin öncülüğünde bir araya gelen 8 sivil toplum kuruluşu Londra'nın kuzeyindeki Wood Green semtinde "Yemen İçin Birlik Kervanı Gecesi" etkinliği gerçekleştirdi.

Geceye katılan Kızılay Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının İngiltere'deki yardımseverlere Yemen'deki durumu ilk elden gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlatmak olduğunu belirtti.

Yemen'in 2015 yılından bu yana derinleşen bir kriz yaşadığını anlatan Kınık, "Ciddi bir siyasi kriz ve bunun oluşturduğu insani kriz var. Farklı kanallardan yardımlar ulaştırılabiliyor. Kızılay'da Aden'deki daimi delegasyonu aracılığıyla bu operasyonlarını yürütüyor. Geçen yıl yaklaşık 13 bin ton, bin tırlık gıda ağırlıklı yardımı Yemen'in aşağı yukarı bütün bölgelerine ulaştırdık." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in Hudeyne Limanı'nda sağladığı anlaşma sayesinde de Sana ve çevresine yardım ulaştırmanın kolaylaştığını vurgulayan Kınık, halihazırda Kızılay olarak ayda bin aileye yardım sağladıklarını ifade etti.

Kınık, "Sahada ihtiyaç çok büyük. 17-18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Bunun 400 bini çocuk ve yardım alamazsa gerçekten açlıktan vefat edebilecek insanlar. Kolera krizi var. Salgın hastalıklar yaygın durumda. Buna yönelik ilaç sevkiyatlarımız oldu. 60 ton kolera ilacı gönderdik. Sağlık Bakanlığımızla beraber 2 sahra hastanesi kurduk. Yardımların kat kat artarak devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanın insan için ürettiği en büyük problem"

Yardım gecesine katılan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk de Yemen'i "kanayan bir yara" diye nitelendirerek, "BM'nin ifadesiyle dünya üzerinde insanın insan için ürettiği en büyük problem." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendi kurumlarıyla Yemen konusunda üzerine düşeni yaptığını ve Kızılay, TİKA ve AFAD gibi kuruluşlar eliyle bölgeye yardım ulaştırdığını anlatan Kayatürk, "Ancak bunu dışarıda da anlatmamız lazım." dedi.

Kayatürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurt dışı temaslarında Yemen meselesini daima gündeme getirdiğine işaret ederek, İran'ın ve Körfez ülkelerinin Yemen'de farklı grupları kullanmak suretiyle krizi derinleştirdiğini bildirdi.

Yardım faaliyetleriyle Yemen'deki yaraların mümkün mertebe sarılması için gayret gösterildiğini anlatan Kayatürk, "Ancak Yemenlilerin kendi problemlerini kendilerinin çözebileceği bir ortam oluşturmamız lazım." diye konuştu.

UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova da Yemen'deki insani krize yönelik olarak İngiltere'de faaliyet gösteren 8 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdiklerini belirterek, gecede toplanan yardımları bölgeye Kızılay aracılığıyla ulaştırılacaklarını aktardı.

İngiltere'de yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiği Yemen'e yardım gecesine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile İngiliz gazeteci Lauren Booth da katıldı.

Kaynak: AA