İngiltere'deki Türkler yasağın başlamasına dakikalar kala Türkiye'ye geldi
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İngiltere'deki Türkler yasağın başlamasına dakikalar kala Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanlığının uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle Londra'da bulunan Türkler, İstanbul'a geldi.

17.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:10
İngiltere'deki Türkler yasağın başlamasına dakikalar kala Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanlığının uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle Londra'da bulunan Türkler, İstanbul'a geldi.


Korona virüs önlemleri kapsamında son olarak Sağlık Bakanlığı son olarak İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de uçuş yasağı listesine eklemiş, uçuşlar bugün sabah saat 08.00 itibarıyla uçuşların yasaklanacağını açıklanmıştı. Yasağın başlamasına dakikalar kala İngiltere'deki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi. Saat 16.30 sıralarında gelen uçaklardan inen yolcular, termal kamera uygulamasından geçerek yurda giriş yaptı. Yolcuların büyük bir bölümünün tedbir amaçlı maske ve eldiven taktığı görüldü.


"Son dakikada geldik kendimizi biraz şanslı hissediyoruz"


Uçuş kısıtlaması öncesi son uçakla gelen yolculardan Gözde Kanyılmaz, "Çok stresliydi, kimse ne olacağını bilmiyor. Son dakikada geldik kendimizi biraz şanslı hissediyoruz. Çünkü dün akşam ek biletler çıkmadan ailemle konuştuğumda gelemeyeceğimi düşünüyordum, son anda çıkardılar biletle, mucize bir şekilde gelebildik. 14 gün dışarı çıkmamak gerekiyor bu sebeple uyabildiğim kadar kurallara uymaya çalışacağım" dedi.


"Türkiye kadar işi ciddiye almadıklarını görüyoruz"


Yolculardan Turan Bayraktar ise, "Son anda aldık kendimizi şanslı hissediyoruz. Kendimizi daha güvende hissettiğimiz için, orada yabancı olduğumuz için buraya gelmek istedik. İngiltere'de yüksek lisans yapıyorum. Dün ekstradan uçak açtılar, biz alıp öyle geldik. Genel olarak duruma baktığımızda da Türkiye kadar işi ciddiye almadıklarını görüyoruz. Onun verdiği bir tedirginlikle ülkemize dönmeyi tercih ettik. Karantinaya da kesinlikle uyacağım. Bunun vebali var 14-15 gün dışarı çıkmayı düşünmüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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