İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor
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İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor

23.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:47

İngiltere'de Corona virüsünün daha da bulaşıcı bir hale dönüştüğü açıklanınca tam da yılbaşı tatili öncesi, Türkiye de dahil, en az 30 ülke İngiltere'ye kapılarını kapattı.

İngiltere'de Corona virüsünün daha da bulaşıcı bir hale dönüştüğü açıklanınca tam da yılbaşı tatili öncesi, Türkiye de dahil, en az 30 ülke İngiltere'ye kapılarını kapattı. O ülkelerin vatandaşları arasında yılbaşı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler şu an ne yapacağını bilemez durumda

İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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