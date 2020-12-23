İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor

İngiltere'de Corona virüsünün daha da bulaşıcı bir hale dönüştüğü açıklanınca tam da yılbaşı tatili öncesi, Türkiye de dahil, en az 30 ülke İngiltere'ye kapılarını kapattı.

İngiltere'de Corona virüsünün daha da bulaşıcı bir hale dönüştüğü açıklanınca tam da yılbaşı tatili öncesi, Türkiye de dahil, en az 30 ülke İngiltere'ye kapılarını kapattı. O ülkelerin vatandaşları arasında yılbaşı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler şu an ne yapacağını bilemez durumda

Kaynak: DailyMotion.com