İngiltere'deki Türk vatandaşları da Türkiye'ye getirildi KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere'de kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları (THY)'nin tahliye uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere 'de kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları (THY)'nin tahliye uçaklarıyla İstanbul 'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın İngiltere'den gelen tahliye uçağı saat 17.30'da İstanbul'a indi. Apronda özel bir alana park edilen uçaklardaki yolculara otobüslere bindirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından yolcular otobüslerle 14 günlük karantina süresince kalacakları Kocaeli'ne götürüldü.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA