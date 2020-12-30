İngiltere'deki Türk İşadamları Türkiye'yle Ticareti Anlattı

Türkiye AB'yle Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle, Brexit'le beraber İngiltere'yle ticaretindeki yasal zeminini de yitirmişti.

Türkiye AB'yle Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle, Brexit'le beraber İngiltere'yle ticaretindeki yasal zeminini de yitirmişti. Şimdi iki ülke AB'den bağımsız bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. VOA Türkçe muhabiri, İngiltere'den Türkiye'ye mal getiren Türk işadamlarıyla mevcut durumu konuştu

Kaynak: DailyMotion.com